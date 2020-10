Scania teste un semi-remorque à l’énergie solaire

L’installation de panneaux solaires sur des véhicules électriques est un procédé connu. On peut par exemple parler de la Sonata, hybride de Hyundai. Malheureusement, ce genre de système ne peut pas booster l’autonomie, la surface étant trop faible. En revanche, un semi-remorque proposerait déjà une solution plus rentable. C’est du moins ce que pense Scania, constructeur détenu par Volkswagen. Ainsi, la firme a couvert un de ses semi-remorques hybrides de 140 m² de panneaux solaires. Il s’agit surtout de voir combien d’essence pourrait être économisée, mais aussi de savoir si une fois le camion à l’arrêt, il est possible de connecter ces panneaux au réseau électrique.

D’après l’entreprise et son partenaire Ernst Express, ce système pourrait générer 14.000 kWh par an. Par conséquent, on parle d’une économie en carburant pouvant atteindre les 10% en Suède, voire le double dans d’autres pays plus chauds. Scania va devoir effectuer ces tests afin de vérifier la rentabilité d’un tel système. Nul doute que si ces panneaux s’avèrent rentables, on devrait voir arriver bien des camions équipés de la sorte. De plus, le gouvernement suédois subventionne cette recherche, aussi la firme a sans doute flairé la bonne idée.