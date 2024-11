Lightfoot : le scooter qui marche à l’énergie électrique… et solaire

Le scooter cargo électrique Lightfoot, développé par la startup Otherlab, allie motorisation électrique et panneaux solaires pour des déplacements essentiellement urbains… et écologiques. Équipé de deux panneaux solaires latéraux de 120 W qui servent également de portes à un compartiment de stockage verrouillable de 45 litres, le Lightfoot offre une solution polyvalente pour transporter courses ou bagages légers. Son design compact, inspiré des scooters classiques, facilite les déplacements sur routes étroites. Construit avec un châssis en aluminium de qualité aéronautique et doté de suspensions adaptées, le Lightfoot garantit stabilité et confort, même avec deux passagers.

Propulsé par deux moteurs électriques de 750 W et une batterie de 1,1 kWh, le Lightfoot propose une autonomie de 60 km avec une vitesse maximale de 32 km/h. Les panneaux solaires ajoutent jusqu’à 18 km d’autonomie par jour en été, tandis qu’un freinage régénératif et un chargeur intégré permettent de maximiser l’efficacité énergétique. La batterie peut atteindre 80 % de charge en 90 minutes via une prise secteur (en cas de faible ensoleillement). Conçu pour réduire les coûts d’entretien, le Lightfoot utilise en outre des pièces standardisées et modulaires, ce qui permet des réparations simplifiées et donc plus rapides. Le Lightfoot est disponible en précommande au prix de 4995 dollars, mais malheureusement, le véhicule n’est pas proposé en France.