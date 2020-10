Torchlight 3 se détaille en vidéo

Avec toutes les sorties du moment et celles à venir, il serait facile d’oublier que Torchlight 3 arrive bientôt. La nouvelle entrée dans la série de RPG orientés action va en effet quitter l’accès anticipé mardi 13 octobre. C’est pourquoi les développeurs ont tenu à teaser une dernière fois le titre, avec un trailer présentant certaines fonctionnalités. Ainsi, on peut voir que différents animaux seront à la disposition du joueur, comme un chien, une chouette ou encore un alpaga. Les forts des joueurs sont également mis en avant, de même que les classes et autres reliques associées. Ces dernières correspondent aux sous-classes du jeu.

Echtra, qui a récupéré le bébé après la fermeture de Runic en 2017, va devoir faire ses preuves. Le studio a effectivement repris le développement du troisième opus de la saga, en accès anticipé depuis juin. Les premiers avis ne sont pas unanimes, aussi faudra-t-il attendre quelques jours pour se faire une véritable idée de ce que Torchlight 3 peut amener au monde du RPG/action. Petit bonus, ceux qui achèteront la version Steam du titre auront droit à une fée Violet Glittersprite exclusive.