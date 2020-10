TikTok est désormais banni au Pakistan

Le pays avait pourtant prévenu TikTok. Les autorités de régulation de télécommunications du Pakistan viennent de décider que l’application n’aurait plus sa place dans le pays. Le gouvernement a pris la décision suite à l’échec de l’application lorsqu’il a fallu supprimer du contenu « immoral » et « indécent ». Le contexte est compliqué pour bien des logiciels dans le pays. Ce dernier a d’ailleurs interdit il y a un mois les applications de rencontre. Grindr et Tinder ont donc également disparu de ce marché. C’est de plus un nouveau coup dur pour TikTok, qui a perdu sa place en Inde après des inquiétudes vis-à-vis de la relation de Bytedance avec le gouvernement chinois.

Pour cette même raison, les Etats-Unis s’apprêteraient à prendre une décision similaire. Avec ce nouveau ban, Sensor Tower, firme spécialisée dans l’analyse de données du marché, estime que 43 millions d’installations vont passer à la trappe. Mais TikTok reste optimiste. « TikTok est une plateforme inclusive bâtie sur les fondations de l’expression créative, et nous espérons atteindre une conclusion qui nous aide à servir la communauté en ligne vibrante et créative » a ainsi déclaré un porte-parole de la firme à The Verge.