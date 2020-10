The Witcher saison 2 : des images du Sorceleur, et le synopsis

Après une première saison plutôt réussie, Netflix fait monter la pression autour de The Witcher saison 2. Un tweet nous dévoile le nouveau costume du sorceleur (Henry Cavill) et le synopsis est enfin disponible : « Convaincu de la mort de Yennefer durant la Bataille de Sodden, Geralt de Riv emmène la Princesse Ciri dans le lieu le plus sûr qu’il connaisse, la maison de son enfance de Kaer Morhen. Alors que les rois du Continent, les elfes, les humains et les démons luttent pour la suprématie hors de ses murs, il doit protéger la jeune fille de quelque chose de bien plus dangereux : le mystérieux pouvoir qu’elle possède en elle. »

Outre ce synopsis alléchant, la saison 2 accueillera aussi de nouveaux personnages, comme Violet (Carmel Laniado) ou le sorceleur Hemrik, qui ne font pas partie du roman d’Andrzej Sapkowski . La saison 2 de The Witcher n’a pas encore de date de sortie.