OnePlus dévoile le design du OnePlus 8T en vidéo

OnePlus continue de faire du teasing autour du OnePlus 8T. Son prochain smartphone haut de gamme se dévoile aujourd’hui dans une vidéo. Un accent tout particulier est mis sur l’arrière et notamment le bloc photo.

Le OnePlus 8T reprend certains aspects du OnePlus Nord, le smartphone milieu de gamme de la marque. Il y a aussi une inspiration qui vient directement des Galaxy S20 de Samsung.

Le principal élément qui saute aux yeux par rapport au OnePlus 8 est le bloc photo. Il est plus large, situé dans un coin et comprend davantage de capteurs. Il y a quatre capteurs pour la photo et un flash. Il est précisé qu’un capteur fera 48 mégapixels.

OnePlus annoncera officiellement son OnePlus 8T le 14 octobre lors d’une conférence en ligne (crise sanitaire oblige). Le constructeur chinois a déjà dit que le téléphone aura le droit à un écran plat avec un affichage de 120 Hz et le support d’une recharge de 65 W. On retrouvera par ailleurs le processeur Snapdragon 865 (ou Snapdragon 865+), au moins 8 Go de RAM. Côté photo, les rumeurs ont parlé d’un capteur principal de 48 mégapixels, d’un capteur grand-angle de 16 mégapixels, d’un capteur macro de 5 mégapixels et d’un capteur pour les portraits de 2 mégapixels.

On peut également partager cette image de la face avant. Elle est apparue il y a quelques semaines dans OxygenOS, la surcouche Android de OnePlus.