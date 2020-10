Samsung va retirer certaines des fonctions AR de Bixby Vision

Bixby, l’assistant connecté de Samsung, a bien du mal à se faire une place. Les utilisateurs ne semblent pas particulièrement enthousiasmés par les fonctions AR de l’assistant (entre autres), au point que Samsung a décidé de les retirer ! A partir de la fin octobre, et si l’on en croit les bonnes sources d’Android Police, les fonctions Places, Makeup, Home Decor et Styling ne seront plus intégrées à Bixby Vision (le module Bixby consacré à la photo).

Toutes ces fonctions utilisent le mode d’affichage en AR. Makeup propose du maquillage AR en « selfie ». The Places affiche des éléments AR sur une carte géolocalisées (restos proches, lieux à visiter, etc.). Home Decor permet de « décorer » sa maison avec des meubles et objets en AR. Enfin, Styling est une app… de lunettes de soleil virtuelles. Android Police note toutefois que toutes les fonctions AR liées à Bixby ne seront pas concernées par ce grand nettoyage d’automne.