Xbox sort les gros chiffres et rappelle ses 10 nouveaux titres lancés en 2020

L’une des critiques qui revient souvent lorsqu’on parle de la Xbox One concerne le manque de nouveautés exclusives. Force est de reconnaitre que cette critique était très largement justifiée… jusqu’à cette année 2020. Microsoft nous rappelle en effet que l’année du « vingt-vingt » aura vu la publication de pas moins de 10 nouveautés ! Ori and the Will of the Wisps, Bleeding Edge, Gears Tactics, Minecraft Dungeons, Grounded, Microsoft Flight Simulator, Battletoads, Tell Me Why, Wasteland 3 et Age of Empires III DE ont été publiés par Microsoft cette année, du jamais vu depuis le lancement de la Xbox One.

Autre constatation, la qualité est cette fois (vraiment) au rendez-vous. Microsoft fait ainsi remarquer que deux des titres de la liste émargent au delà des 90% sur Metacritic (Microsoft Flight Simulator, Ori and the Will of the Wisps). Il n’y a en fait guère que Bleeding Edge pour ne pas avoir réellement convaincu (66% de Metascore). Voilà qui est de bon augure concernant les exclues à venir en provenance des 23 Microsoft Studios.

La firme de Redmond publie aussi des chiffres pour le moins consistants : les joueurs auraient ainsi passé 1,66 milliard d’heures sur les jeux des Xbox Game Studios. Et ce n’est pas tout : Microsoft Flight Simulator cumule 26 millions de vols tandis que 500 millions d’insectes ont été écrasés dans Grounded. Quant à Sea of Thieves, devenu très populaire malgré son lancement raté, le jeu attire désormais 15 millions de joueurs. Le Game Pass semble donc avoir un bien bel avenir devant lui…

Tout cela est fort honorable certes… mais il n’en reste pas moins qu’aucune exclusivités des Xbox Game Studios n’accompagnera le lancement de la Xbox Series X. Certes, il y aura bien des titres exclusifs au lancement, mais ils proviendront tous de studios tiers. Vivement 2021 et 2022 !