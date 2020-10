Netflix ajoute un onglet avec les ajouts récents et nouveautés à venir

Quels sont les nouveaux films et séries disponibles sur Netflix ? Cette information n’est pas toujours simple à connaître. Le service de vidéo l’a bien compris et annonce l’arrivée d’un nouvel onglet « Nouveautés les plus regardées ».

Cet onglet regroupe plusieurs éléments. Il y a d’abord le top 10 des programmes les plus regardés aujourd’hui en France (ou dans un autre pays selon où l’on se situe). On retrouve ensuite une section nommée « Valent bien l’attente » qui donne un aperçu des programmes à venir sur la plateforme de streaming entre les 15 et 365 prochains jours. Autant dire que c’est assez large. En dessous, Netflix propose les sections « Nouveautés sur Netflix », « Disponibles la semaine prochaine » et « Disponibles cette semaine ».

La partie « Valent bien l’attente » est peut-être la plus intéressante. En plus de dévoiler les programmes à venir entre les 15 et 365 prochains jours, elle propose aux abonnés de définir un rappel. Ils seront ainsi avertis quand le ou les programmes seront disponibles. Cette section est d’abord lancée sur l’application de Netflix depuis les téléviseurs connectés, elle arrivera plus tard sur la version Web.

On comprend assez facilement son intérêt : Netflix ne veut surtout pas que ses utilisateurs résilient leur abonnement. D’où l’intérêt de leur dire ce qui arrive pour les garder comme clients.