Afrique : Orange et Google lancent le smartphone le plus abordable

Orange et Google s’associent pour le lancement du Sanza Touch en Afrique. Selon les dires d’Orange, ce smartphone est « le plus abordable du marché ». Il est vendu pour environ 25 euros.

Dans un communiqué, Orange explique que le coût moyen d’un smartphone entrée de gamme en Afrique dépasse 60% du revenu mensuel. Cela rend les smartphones largement inaccessibles pour la majorité de la population. C’est là qu’intervient le Sanza Touch pour permettre à davantage d’Africains de s’équiper avec un smartphone compatible 4G.

Ce smartphone tourne sous Android (Go Edition), dispose d’un écran de 4 pouces, de 8 Go d’espace de stockage et d’une batterie de 1 750 mAh. Les clients retrouveront toute la collection d’applications d’Orange, ainsi que les applications les plus populaires comme YouTube Go, Google Go, Facebook et WhatsApp. Le Sanza Touch intègre également l’application Payjoy qui permet aux clients d’aller au-delà de la barrière budgétaire en payant leur smartphone en plusieurs fois.

Orange dit que le Sanza Touch sera disponible ce mois-ci dans la plupart des pays de la zone Afrique et Moyen-Orient, à commencer par la Guinée-Bissau, la Côte d’Ivoire et Madagascar.

En tout, Orange est présent dans 18 pays d’Afrique et du Moyen-Orient. Soit au total 124 millions de clients.