Free Guy : le PNJ Ryan Reynolds ne veut plus jouer le jeu (trailer 2)

Le très prometteur Free Guy fait à nouveau parler de lui, à quelques semaines seulement du lancement de la next gen. Pourquoi ce rapprochement entre un film et le jeu vidéo ? Parce que Free Guy raconte la vie mouvementée d’un PNJ (Ryan Reynolds), qui se rend compte que quelque chose ne tourne pas vraiment rond dans sa « réalité » (un jeu vidéo). L’histoire de cet homme qui prend conscience que son monde n’est pas LE monde rapelle évidemment le fabuleux The Truman Show (avec Jim Carrey en vedette), si ce n’est que Free Guy lorgne nettement plus vers la comédie.

Le second trailer du film nous dévoile un Ryan Reynolds à priori parfait dans son rôle de candide découvrant l’envers du décor (ou du pixel), comme une antithèse du très cynique Deadpool. La sortie du film est annoncée pour le 9 décembre prochain en France. Au vu de la situation sanitaire mondiale, et de la fermeture annoncée de grosses chaines de cinéma américaines et anglaises, on est prêt à parier que tout cela se soldera par un report ou une sortie en SVoD.