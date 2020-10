USA & UK : Les cinémas Regal et Cineworld vont fermer

L’impact du COVID-19 sur les industries culturelles et le cinéma n’a pas fini de retentir. D’après plusieurs sources et journaux dont Variety, un titan de la distribution outre-manche et outre-atlantique serait sur le point de plier boutique. Il s’agit de Cineworld, qui détient Regal Cinemas, la plus grosse chaîne de salles en Irlande et au Royaume-Uni, et deuxième plus grand nom du secteur aux USA. Mais peu importe leur réputation, puisque les deux acteurs seraient sur le point de fermer définitivement leurs portes dès la semaine prochaine. La goutte d’eau qui a fait déborder le vase ? Ce serait tout simplement l’annonce concernant le dernier James Bond, et sa sortie décalée à 2021. Ce nouveau coup dur représente un autre film « tentpole » qui disparaît des plannings, soit des recettes sur lesquelles ces cinémas comptaient pour survivre.

Ainsi, pas moins de 543 salles vont fermer leurs portes aux USA, tandis que les 128 cinémas de Grande Bretagne vont également disparaître. Si une telle décision est de base un coup dur pour les 5.500 employés, les formes rendent la pilule bien difficile à avaler. Ces derniers ont effectivement appris la nouvelle dans le journal, sans qu’aucune consultation n’ait lieu au sein du groupe. La chaîne n’a pas encore daigné commenter la nouvelle.