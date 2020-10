La saison 3 The Witcher pourrait entrer en production dès 2020

La pandémie à grande échelle n’a pas touché que les salles de cinéma. Comme c’est notamment le cas pour The Witcher, de nombreux studios ont dû revoir leurs plannings en ce qui concerne les séries. Après une première saison qui a rencontré un succès inespéré, la production aurait été grandement retardée. L’arrivée de la suite des aventures de Geralt n’a d’ailleurs pas encore de date précise. Mais les producteurs semblent confiants, et auraient d’ores et déjà validé une saison 3.

C’est sur le site Redanian Intelligence, un fan site The Witcher, que l’on retrouve la preuve en question, qui a été vérifiée par Games Radar. D’après eux, la Writer’s Guild of America West aurait déjà référencé cette saison à venir. Même si ces publications sont maigres, puisqu’on retrouve uniquement le nom de Lauren Hissrich en productrice exécutive, on annonce également une production entre 2020 et 2021. Ce répertoire de la WGA n’est pas systématiquement fiable, mais on y a trouvé très fréquemment de nombreuses fuites confirmées. De plus, après les nombreux retards accumulés à cause de COVID-19, il serait compréhensible que les équipes se remettent au travail aussi vite que possible.