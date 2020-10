Un remake Need for Speed: Hot Pursuit arrive très bientôt

Les fans de Need for Speed auront droit à leur petite surprise très bientôt. C’est en tout cas ce que semble indiquer le site officiel de la série, qui a mis en place un compte à rebours. Ce dernier devrait se terminer demain, aux alentours de 17h. Mais les développeurs ont ajouté quelques mots lourds en sens au dessus de ce décompte : « 5:10. How did he go so fast? Five ten. « Call Big Joe’s Pizzeria on 0800-510-510-510. » There’s got to be a way to fix this. »

L’omniprésence du 510 ramène fatalement au 5 octobre, date où la révélation sera faite. Mais ce n’est pas tout. 510, c’est également le code de l’East Bay California. Une zone où un 510 sert à désigner dans un ancien code radio les véhicules en excès de vitesse, ou en train de se lancer dans des courses sauvages. Tout ceci vient donc renforcer une fuite d’un vendeur Amazon plus tôt cette année, qui avançait un retour de Need for Speed: Hot Pursuit. Sorti il y a déjà 10 ans, le jeu avait rencontré un certain succès, et proposait aux joueurs des courses poursuites entre policiers et pilotes.