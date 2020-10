Modern Warfare ne rentre plus sur un disque dur 250GB

Les joueurs PC et autres fans de la série des Call of Duty se souviendront sans doute du meme qu’était devenu le remake Modern Warfare à sa sortie. En effet, lorsque Blizzard avait dévoilé les 175GB nécessaires pour installer le titre, difficile de rester sérieux. Et malheureusement, c’était loin d’être fini, puisqu’en août dernier, le jeu occupait plus de 200GB sur nos disques durs. Un nouveau cap vient d’être franchi avec la dernière mise à jour. D’après @BattleNonSense, le jeu ne tient plus sur un SSD à 250GB. Pire encore, il refuse purement et simplement de se mettre à jour.

Sur console, les joueurs n’auront pas forcément ce problème, puisque les joueurs peuvent choisir d’installer uniquement certaines parties du jeu. Mais sur le launcher PC Blizzard, le mode solo, le co-opératif, le multijoueurs et le battle royale/live service qu’est Warzone ne sont pas indépendants, aussi il est obligatoire de télécharger le package entier. Il serait temps pour Activision de penser optimisation, le point noir de la série depuis des années sur PC. Et la next-gen ne risque pas d’améliorer ce point tant la taille des jeux semble augmenter rapidement. On est cependant en moyenne bien loin de l’espace ridicule qu’occupe Modern Warfare.