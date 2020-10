Twitter veut en finir avec les souhaits et menaces de mort

Quelques heures seulement à peine après l’annonce de Donald Trump sur son compte Twitter affirmant que lui-même et sa femme avaient contracté le COVID-19, le réseau social a été obligé de réagir. En effet, si de très nombreux soutiens du président se sont manifestés, on retrouvait également et encore plus nombreux ses détracteurs. Ces derniers n’ont pas hésité à déclarer ouvertement sur le site souhaiter une victoire du virus. C’est pourquoi Twitter a souhaité rappeler ses règles élémentaires, à savoir que menacer ou souhaiter la mort de quelqu’un ouvertement sur le réseau va à l’encontre desdites règles.

Un porte-parole de la firme a publié un tweet afin de clarifier quelque peu ce règlement : il a notamment précisé que la violation de ces règles ne sera pas forcément synonyme de compte suspendu. Si un tel rappel semblait nécessaire, le timing est des plus curieux. Qu’en est-il en effet du compte de Trump, qui les enfreint fréquemment ? Quid des nombreux utilisateurs et trolls qui s’insultent et se menacent depuis des années sans jamais avoir été punis ? Quoi qu’il en soit, et comme d’habitude, Twitter va devoir détailler davantage sa politique.