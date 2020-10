GeForce RTX 3070 : Nvidia annonce un report pour la sortie

Ceux qui voulaient la GeForce RTX 3070 vont devoir attendre un peu plus longtemps que prévu. Nvidia annonce aujourd’hui que sa carte graphique sera finalement disponible le 29 octobre et non le 15.

Nvidia explique avoir pris cette décision pour que plus de stock soit disponible le jour du lancement. Sur son site, la société a admis que la nouvelle « pourrait être décevante » pour certains, mais a souligné que « ce changement aidera nos partenaires mondiaux à mettre plus de cartes graphiques entre les mains des joueurs le jour du lancement ». Il y a donc un report de deux semaines.

Cette annonce intervient après le stock limité pour la carte graphique GeForce RTX 3080. Nvidia a dit avoir été surpris par la demande conséquente de la part du public, ce qui a rapidement entraîné une rupture de stock. Il faut maintenant espérer que la situation va être différente pour la GeForce RTX 3070.

Les GeForce RTX 3070, 3080 et 3090 ont été annoncés au début de septembre. Les nouvelles cartes graphiques puissantes de Nvidia ont intéressé beaucoup de monde, au vu du prix demandé pour la puissance proposée. La GeForce RTX 3070 est proposée pour 519 euros. C’est 719 euros pour la GeForce RTX 3080 et 1 549 euros pour la GeForce RTX 3090.