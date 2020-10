La Tesla Model 3 écope d’une mauvaise note Euro Ncap pour une raison très particulière

L’Euro Ncap (ou Europe’s New Car Assessment Program) n’a pas été tendre avec la Tesla Model 3. Cette dernière écope d’une note très moyenne, qui tranche avec les scores des précédentes Tesla. Qu’est-ce à dire ? La Model 3 proposerait-elle un mauvais système d’assistance au freinage ou à la conduite, d’un contrôle de collision défaillant ou d’un AutoPilot bogué ? En fait, c’est tout le contraire, et la batterie de tests Ncap montre bien que la Tesla reste un véhicule extrêmement qualitatif au plan technologique. La Tesla Model 3 obtient en revanche la pire note possible pour une catégorie de tests peu citée dans les compte rendus NCap :« l’engagement du conducteur » (driver engagement).

Pour Euro Ncap, la communication et le marketing autour de la Model 3 ne correspondent pas aux spécificités réelles du véhicule, et laisserait donc faussement croire au futur propriétaire que sa Model 3 est capable de beaucoup plus que de la simple assistance à la conduite. Cette communication erronée pourrait donc pousser l’utilisateur à manquer de vigilance lors de la conduite, ce dernier estimant qu’il est à bord d’une voiture 100% autonome. De fait, certains accidents récents (et mortels) impliquant des véhicules autonomes ont montré que la cause première de ces drames était le manque de vigilance des conducteurs, qui n’étaient plus en situation de reprendre le contrôle de leur véhicule pour faire face à un imprévu.