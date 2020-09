Et si le recyclage des déchets nucléaires passait par la fabrication d’une batterie d’un nouveau type ? Des chercheurs de la startup californienne NDB viennent de mettre au point la première batterie composée de nano-diamants radioactifs, une batterie qui aurait pour principale propriété de durer quasi « éternellement », soit plus exactement 28000 ans avant de tomber en rade définitivement. Même s’il est étrange de penser que ce type de technologie pourrait « survivre » à la fin de la civilisation humaine (28000 ans, c’est vraiment loin), la batterie en nano-diamants pourrait dans l’immédiat révolutionner certains secteurs de la tech, à commencer par le smartphone. 57000 fois plus dense en énergie que les batteries lithium-ion actuelles, la batterie en nano-diamants a aussi l’énorme avantage d’être composée de déchets nucléaires, ce qui pourrait ouvrir une « piste » pour le recyclage massif de ces déchets.

« Les diamants sont éternels »… les batteries NDB aussi ?

Last but not Least, ces batteries auraient aussi la particularité assez stupéfiante de pouvoir s’auto-recharger, sans oublier une solidité à toute épreuve. Viendrait-on de découvrir la technologie « idéale » qui équipera demain des appareils de plus en plus nomades et connectés ? Certes, il y a souvent loin des prototypes de labo à la production de masse, mais rien n’interdit de garder espoir…