Le robot Curly parvient à battre deux équipes championnes de Curling

Les très mauvaises langues (et très politiquement incorrectes) diront peut-être qu’après tout, il ne s’agissait que de la meilleure équipe féminine de curling de Corée du Sud et de l’équipe nationale de curling en fauteuil roulant, mais tout de même… Trêve de (très mauvaise) plaisanterie : Curly, un robot mis au point par les laboratoires de l’Université de Corée et du Berlin Institute of Technology, est parvenu à battre les deux équipes sus-citées au curling, et ce n’est pas un mince exploit.

Dopé à l’IA et au deep learning, Curly s’est montré capable de s’adapter aux évolutions très subtiles de la glace tout au long des parties, au point de prendre l’ascendant durant 3 matchs (sur les 4 joués). Incidemment, Curly a pris sa revanche sur sa défaite enregistrée en 2018 face à ces mêmes équipes.

L’IA « adaptative » de Curly a permis de renseigner le robot sur l’état exact de la glace après analyse poussée d’un seul lancer. Suite à ce « coup de sonde », le robot lanceur pouvait ensuite parfaitement doser la vitesse du palet afin que ce dernier se rapproche le plus possible du coeur de la cible. Il est a noter que Curly n’avait jamais été confronté à la glace auparavant, ce qui signifie que son analyse de la surface de jeu en cours de partie constitue bien ici une preuve d’adaptation rapide à un environnement réel inconnu.