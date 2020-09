RazerCon 2020 : Razer tiendra sa conférence en ligne le 10 octobre

Malgré la pandémie de COVID-19, Razer a décidé de faire les choses en grand pour sa prochaine conférence en ligne RazerCon 2020 : show XXL, évènements en réalité mixte et diffusion en livestream sur Facebook, YouTube, Twitter et Twitch, le fabricant d’accessoires gaming met les petits plats dans les grands. Min-Liang Tan, le CEO de Razer, déclare avec un certain enthousiasme que cette keynote sera aussi l’occasion « de célébrer le jeu vidéo et la communauté Razer, tout en installant un nouveau standard pour les événements en ligne ». Rappelons qu’au delà des accessoires de gaming, Razer possède aussi plusieurs grosses licences de JV et a dans ses cartons des titres comme Torchlight 3 ou Vampire : The Masquerade Bloodlines. La firme américaine produit aussi le film live-action Mutant Year Zero: Road to Eden, basé bien sûr sur la licence JV du même nom. La RazerCon 2020 se tiendra le 10 octobre prochain à partir de 18h.