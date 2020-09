Un ransomware a bloqué les ordinateurs de plusieurs hôpitaux aux États-Unis

Universal Health Services, l’une des plus grandes entreprises américaines qui est spécialisée dans la gestion d’établissement médical, a été visée par un ransomware, ce qui a eu un impact sur de nombreux hôpitaux aux États-Unis.

Plusieurs hôpitaux américains ont dû se résigner à prendre les informations des patients avec de bons vieux stylos et du papier, alors que leurs systèmes informatiques ont été victimes d’une cyberattaque d’une ampleur rarement observée, selon NBC News.

Certains centres d’Universal Health Services ont également été touchés, notamment ceux en Floride, dans le Dakota du Nord et en Arizona. Dès dimanche, des problèmes ont été remarqués au niveau du système informatique. Certains ordinateurs ont été totalement bloqués, tout comme des smartphones.

Dans un communiqué, Universal Health Services explique que son réseau informatique « est actuellement hors ligne, en raison d’un problème de sécurité informatique ». Le groupe ajoute :

Nous mettons en œuvre des protocoles de sécurité informatique étendus et nous travaillons avec nos partenaires de sécurité informatique pour rétablir les opérations informatiques le plus rapidement possible. Dans l’intervalle, nos établissements utilisent leurs processus de sauvegarde établis, y compris des méthodes de documentation hors ligne. Les soins aux patients continuent d’être dispensés de manière sûre et efficace.

Aucune donnée sur les patients ou les employés ne semble avoir été consultée, copiée ou utilisée à mauvais escient.