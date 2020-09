Android 12 va faciliter l’utilisation de boutiques d’applications alternatives

Android 11 est à peine disponible en version finale depuis quelques jours que Google évoque déjà Android 12. Il est notamment question des alternatives au Play Store.

Android a l’avantage d’être un système d’exploitation ouvert et il est possible d’installer des applications venant d’un peu n’importe où. Mais le processus n’est pas toujours simple, mais c’est pour cette raison que des améliorations vont être proposées avec Android 12.

Sur son blog, Google indique :

Android a toujours permis aux gens d’obtenir des applications venant de plusieurs magasins d’applications. En réalité, la plupart des appareils Android sont livrés avec au moins deux boutiques d’applications préinstallées et les consommateurs peuvent installer des alternatives supplémentaires. Chaque magasin peut décider de son propre modèle économique et de ses propres caractéristiques pour le consommateur. Cette ouverture signifie que même si un développeur et Google ne s’entendent pas sur les conditions commerciales, le développeur peut toujours distribuer son application sur Android. C’est pourquoi Fortnite, par exemple, est disponible directement dans le magasin d’Epic ou dans d’autres magasins d’applications, dont le Galaxy Store de Samsung.