Xiaomi Mi 10T et Mi 10T Pro : toutes les specs en fuite (5G, Snapdragon 865, 5000 mAh, bloc photo trois capteurs)

Le leaker Sudhandshu Ambhore pourrait rapidement se faire nom. Quelques jours avant la conférence programmée par Xiaomi au 30 septembre, les fiches de specs du Mi 10T 5G et du Mi 10T Pro 5G dévoilent tout ce qu’il faut savoir sur les prochains flagships de la marque chinoise et c’est peu dire que Xiaomi n’a pas lésiné sur les composants à la pointe de la technologie : dalle FHD+ 6,67 pouces DCI-P3 et 144Hz, processeur Snapdragon 865, capteur frontal 20 MPx, capteur d’empreintes sur la tranche, batterie 5000 mAh (33W), 8 Go de RAM, 5G, HP stéréo, voilà pour les specs communes entre les deux appareils. Les différences apparaissent au niveau du bloc photo – 64 megapixels + 13 MPx ultra-large + 5 MPx macro sur le Mi 10T 5G, contre 108 megapixels + 13 MPx ultra large + 5 MPx macro sur le Mi 10T Pro 5G – et de la capacité de stockage (128 Go sur le Mi 10T 5G contre 256 Go sur le Mi 10T Pro 5G). Enfin, seul le modèle Pro 5G dispose d’un coloris bleu (en plus du blanc et de l’argent). Les tarifs des Mi 10T et Mi 10T Pro devraient démarrer aux alentours des 700 euros.