Resident Evil Infinite Darkness : la série d’animation annoncée sur Netflix avec un teaser

Resident Evil: Infinite Darkness est officielle. Cette nouvelle série d’animation avec l’univers de Resident Evil sera disponible sur Netflix dans le courant de 2021. Une date plus précise n’est pas dévoilée dans l’immédiat.

La série se concentrera sur les personnages de Leon S. Kennedy et Claire Redfield. Capcom décrit Resident Evil: Infinite Darkness comme « une série d’animation originale en images de synthèse » avec une ambiance d’horreur. « En ajoutant du suspense dans des scènes d’action dynamiques, cette série révélera un monde Resident Evil différent de tout ce qui a été vu auparavant », a déclaré Capcom dans sa description du projet.

Un premier teaser (ci-dessous) de la série d’animation a été partagé, mais il ne dévoile pas grand-chose :

Resident Evil: Infinite Darkness sera produite et supervisée par Hiroyuki Kobayashi, producteur de longue date des jeux Resident Evil et producteur de trois films : Resident Evil: Degeneration, Resident Evil: Damnation et Resident Evil: Vendetta. Le studio d’animation TMS Entertainment produira aussi la série, tandis que Quebico sera chargé de la production des animations 3D.

Resident Evil: Infinite Darkness est l’un des deux projets Resident Evil qui ont été annoncés par Netflix en août. L’autre série, qui sera en live action, se concentrera sur les personnages de Jade Wesker et Billie Wesker.