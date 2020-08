Netflix annonce une série Resident Evil : les premiers détails dévoilés

La série live-action Resident Evil est maintenant confirmée. Netflix a annoncé aujourd’hui qu’elle était en production. Il n’y a pas encore une date de sortie annoncée, mais nous savons que la première saison sera composée de huit épisodes avec une durée d’une heure chacun.

Resident EEEEVIIIIIIILLL… (à lire avec la voix du jeu) C’est bien vrai : on prépare une série Resident Evil réalisée par Bronwen Hughes (The Walking Dead) et qui prendra place à New Raccoon City ! Et ça arrive prochainement, sinon c’est pas drôle. pic.twitter.com/gn5QKqcvdu — Netflix France (@NetflixFR) August 27, 2020

Une photo du scénario du premier épisode de la première saison a été partagée par Netflix sur Twitter. On peut voir que le titre est « Bienvenue à New Racoon City ». L’épisode a été écrit par Andrew Dabb (qui a travaillé sur la série Supernatural) et il est réalisé par Bronwen Hughes (qui a travaillé sur Breaking Bad, 13 Reasons Why et The Walking Dead). La société de production en charge du projet est Constantin Film.

S’appuyant sur l’un des jeux vidéo d’horreur les plus populaires et les plus vendus, la série Resident Evil racontera une toute nouvelle histoire à travers deux lignes temporelles :

Dans la première, les sœurs Jade et Billie Wesker, âgées de 14 ans, sont transférées à New Raccoon City. Une ville industrielle et corporative, qui leur est imposée dès l’adolescence. Mais plus elles y passent de temps, plus elles se rendent compte que la ville est plus qu’il n’y paraît et que leur père cache peut-être de sombres secrets. Des secrets qui pourraient détruire le monde.

La second ligne temporelle se déroule bien plus d’une décennie dans le futur : il reste moins de 15 millions de personnes sur Terre. Et plus de six milliards de monstres — des personnes et des animaux infectés par le virus T. Jade, qui a maintenant trente ans, lutte pour survivre dans ce Nouveau Monde, tandis que les secrets de son passé (sur sa soeur, son père et elle-même) continuent de la hanter.