Le télescope spatial Kepler a déniché une bien étrange planète, une étrangeté qui ne tient pas à sa densité ou à la composition de son atmosphère, mais concerne plus précisément la durée de sa révolution. K2-315b tourne en effet autour de son soleil en 3,14 jours, soit exactement le même chiffre que la fameuse constante d’Archimède. En conséquence, K2-315 a été affublée du petit surnom de « planète Pi » ou « π Earth » (ce qui est beaucoup plus simple à retenir, convenons-en) par Prajwal Niraula, l’astronome diplômé du MIT à l’origine de cette découverte insolite. Preuve s’il en est qu’il faut beaucoup de temps pour faire le tri dans les colossales masses de données récupérées par les télescopes spatiaux, Pi faisait partie d’un gros stock d’observations enregistrées en 2017.

π Earth est le 315ème système planétaire découvert lors de la mission K2 de Kepler. Cette planète aux dimensions assez similaires à celles de la Terre (0,95 fois le rayon de la Terre) est éloignée de notre système solaire d’environ 185 années lumière. En revanche, l’étoile qui éclaire Pi est 5 fois plus petit que notre soleil. Pas d’aliens en vue non plus : à cause de la très grande proximité de π Earth avec son étoile (à certains endroits de son orbite elliptique), la température à sa surface atteint les 175°Celsius.