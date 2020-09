Marvel : une série Nick Fury avec Samuel L. Jackson est prévue sur Disney+

Une nouvelle série Marvel est en préparation pour Disney+. Le programme sera centré sur le personnage de Nick Fury, interprété par Samuel L. Jackson.

Le scénario de la série n’est pas connu pour l’instant, mais selon Variety Samuel L. Jackson sera de la partie et Kyle Bradstreet va écrire le scénario et être le producteur exécutif. Il a notamment travaillé sur la série Mr. Robot avec Rami Malek. Pour ce qui est de la production, elle sera naturellement assurée par Marvel Studios.

Le personnage de Nick Fury est apparu dans plusieurs films de l’univers cinématographique Marvel (MCU). Sa dernière apparition a été dans Spider-Man : Far from Home. Avant cela, il a été dans Avengers : Endgame et Captain Marvel. Le public l’a découvert pour la première fois dans la scène post-générique d’Iron Man, le film qui a lancé le MCU en 2008.

Disney n’a pas fait de commentaire sur cette série. On note en tout cas que Marvel va être très présent sur Disney+. Il y a la série WandaVision avec Wanda Maximoff (la Sorcière rouge) et Vision prévue d’ici la fin de l’année. En 2021, il y aura Le Faucon et le Soldat de l’Hiver avec Sam Wilson (le Faucon) et Bucky Barnes (le Soldat de l’hiver). Et voilà maintenant la série avec Nick Fury.

À cela s’ajoute le fait que les séries et prochains films Marvel vont être connectés entre eux. Il faudra donc tout regarder pour bien suivre l’univers. Regarder seulement les films ne suffira pas.