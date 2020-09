IONIQ Concept Cabin : un écran LG 77″ flexible dans un prototype Hyundai d’habitacle de voiture

LG Electronics et Hyundai Motors unis pour la voiture du futur ? Les deux géants sud-coréens dévoilent le IONIQ Concept Cabin, qui n’est pas un concept-car mais un prototype d’habitacle hyper-technologique pour voiture. Sièges confortables en cuir, ampoules LED « intelligentes », système audio individualisé, machine à café, dressing vêtements ET chaussures pour ne pas arriver en réunion sans chemise repassée, il ne manque vraiment rien à ce salon roulant, même pas un écran OLED LG de 77 pouces totalement flexible situé sur le plafond de l’habitacle ! Le passager du véhicule pourra modifier du bout du doigt l’angle de courbure de cet écran, mais l’on a un peu de mal à saisir l’intérêt d’un écran situé à cet endroit, à moins de basculer les sièges en position couchette. Hyundai Motors ne précise pas si cet habitacle grand luxe se retrouvera un jour dans l’un de ses véhicules, et à vrai dire, on a peu d’espoir que cela soit le cas un jour…