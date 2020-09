Xbox Series X et S : des précommandes records et du stock à la sortie

Il y a une importante demande pour la Xbox Series X et la Xbox Series S. C’est du moins ce que suggère Microsoft en annonçant des précommandes records pour ses deux nouvelles consoles. Les précommandes ont été lancées hier.

Sur Twitter, le compte officiel de Xbox indique : « Nous sommes honorés par la demande record pour les Xbox Series X et S. Un grand merci à tous pour l’enthousiasme ». Il est également précisé que du stock pour les deux Xbox sera disponible le 10 novembre, jour de sortie des consoles, pour tous ceux qui n’auront pas été en mesure de précommander un modèle à temps.

We are humbled by the record-breaking demand for Xbox Series X and S. Huge thanks to everyone for the excitement. 🙏

If you weren’t successful today be sure to sign up with retailers for updates, and expect more consoles to be available on November 10. 💚

