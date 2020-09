Xbox Series S et Series X : où précommander les nouvelles consoles next-gen (liens)

Quelques heures à peine après le séisme de l’annonce du rachat de Zenimax (Bethesda), Microsoft vient d’ouvrir grand les vannes pour les précommandes des consoles next-gen Xbox Series S et Xbox Series X. La Series S est encore disponible en préco sur Amazon au prix de 299 euros, tout comme la Xbox Series X, facturée 499 euros. Rappelons que les deux consoles fonctionnent sous GPU AMD à architecture RDNA2. La Series X peut afficher des jeux jusqu’à 1440p contre 4K pour la Series X, la capacité de stockage est de 512 Go en SSD (Series S) ou de 1To en SSD (Series X), et la puissance de calcul est fixée à 4 tflops pour la series S, et de 12 tflops pour la Series X. Les achats All Access (abonnements GamePass + achat console pour quelques dizaines d’euros/mois) démarreront seulement le 10 novembre, date de disponibilité effective de la console.

Xbox Series X:

Amazon

Fnac

Boulanger

Xbox Series S :