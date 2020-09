Beaucoup de gens ont acheté une Xbox One X pensant que c’était une Xbox Series X

Les précommandes pour la Xbox Series X et la Xbox Series S ont été lancées hier et de nombreux clients semblent s’être trompés au moment de payer. Ils ont commandé une Xbox One X au lieu d’une Xbox Series X.

Dans la journée de mardi, le rang de ventes de la Xbox One a connu une hausse de 747% sur Amazon aux États-Unis. La console, sortie en novembre 2017, était même la quatrième meilleure vente pendant un moment.

Xbox One X sales rank is up 747% on Amazon lol… Wonder how many people bought an Xbox One X instead of an Xbox Series X https://t.co/atj4thPwqD pic.twitter.com/CUzRkib3Sr — Andrew Alerts (@AndrewAlerts) September 22, 2020

Il est vrai que Microsoft n’aide pas réellement avec des noms qui sont très proches. Il est certain que les joueurs qui attendent de pied ferme la Xbox Series X ont commandé le bon modèle. Mais il faut penser aux parents et autres personnes qui ne suivent pas forcément l’actualité autour du jeu vidéo et qui ont commandé une Xbox pour leur enfant ou un proche (pour faire un cadeau à Noël par exemple). Ils peuvent facilement se tromper.

Il est également possible que de nombreux bots se soient plantés. Il faut savoir que des gens achètent les nouvelles consoles uniquement dans le but de les revendre plus cher à la sortie pour se faire du bénéfice. Il se peut que certains bots aient été mal configurés et aient confondu « l’ancienne » Xbox et le nouveau modèle.

La Xbox Series X sera proposée pour 499,99€ et la Xbox Series S pour 299,99€, avec une disponibilité le 10 novembre. Quelques liens pour précommander l’une des deux consoles :

Xbox Series X :

Xbox Series S :