Android 11 est maintenant disponible pour Android TV

Après les smartphones au début du mois, c’est au tour d’Android TV d’avoir le droit à Android 11 dans sa version stable. Comme à chaque fois avec Google, il s’agit d’un déploiement progressif. Tout le monde n’est donc pas servi aujourd’hui.

Trois points sont à retenir avec Android 11 pour Android TV :

— Les fonctionnalités d’Android 11 : de nombreuses fonctionnalités qui sont présentes dans Android 11 pour les smartphones sont désormais disponibles sur Android TV. Google propose, par exemple, une gestion améliorée de la mémoire et de nouvelles fonctions de confidentialité. On peut s’attendre à ce que des fonctions comme les bulles soient absentes parce qu’elles n’ont pas de sens pour un usage sur un téléviseur.

— Un support amélioré pour les médias : Android 11 pour Android TV prend désormais en charge le mode de latence automatique et le décodage de médias à faible latence. La nouvelle version apporte également un nouveau Tuner Framework avec un support de Media CAS qui a été mis à jour et des extensions à l’implémentation HAL du HDMI-CEC. Etant donné que Google améliore la prise en charge des manettes, on peut s’attendre à des améliorations pour Stadia.

— Amélioration des outils de développement : Google a ajouté un nouveau mode de test pour Android TV, permettant aux développeurs de tester plus rapidement leurs applications Android TV en temps réel.

Android 11 est disponible aujourd’hui pour ADT-3, la box Android TV orientée vers les développeurs. La mise à jour sera disponible progressivement au fil des mois sur les autres boîtiers multimédia et téléviseurs des constructeurs.