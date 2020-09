Google Pixel 5 : prix, design, caractéristiques, tous les détails ont fuité

Une importante fuite concernant le Pixel 5 a été publiée aujourd’hui. On y découvre les images du smartphone et ses caractéristiques techniques. Elles viennent confirmer certaines rumeurs qui ont circulé ces derniers mois.

Le Pixel 5 ressemble beaucoup au Pixel 4a, qui a été annoncé le mois dernier par Google. Les différences vont surtout avoir lieu au niveau des composants internes.

Le smartphone aura un écran OLED de 6 pouces avec une définition de 2 340 x 1 080 pixels, un ratio de 19.5:9 et un affichage de 90 Hz. Il sera donc entre le Pixel 4 et le Pixel 4 XL qui ont respectivement des écrans de 5,7 et 6,3 pouces. Au niveau des composants, on retrouve la puce Snapdragon 765G, 8 Go de RAM, 128 Go d’espace de stockage, une batterie de 4 000 mAh (avec la recharge rapide 18 W), des haut-parleurs stéréo, du Bluetooth 5.0 et le support de la 5G.

Pour la partie photo, le Pixel 5 dispose d’un capteur principal de 12,2 mégapixels (f/1.7) et un capteur grand-angle de 16 mégapixels (f/2.2) avec un champ de vision de 107 degrés.

Le Pixel 5 sera annoncé officiellement le 30 septembre, lors d’une conférence de Google. Son prix sera de 629 euros. C’est moins cher que le Pixel 4 qui a débuté à 769 euros. Il est toutefois bon de noter que le Pixel 4 avait un processeur haut de gamme (Snapdragon 855), là où le Pixel 5 aura un processeur milieu de gamme.