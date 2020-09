YouTube rappelle des modérateurs… pour modérer la modération trop agressive de son IA

En pleine pandémie de Covid, YouTube avait dû remplacer la plupart de ses modérateurs par une IA spécialisée dans le contrôle des contenus potentiellement sensibles. L’arrivée de l’IA pouvait aussi être vue comme une véritable aubaine financière pour YouTube (beaucoup moins de coûts de fonctionnement qu’une armée de modérateurs). Las, YouTube reconnait aujourd’hui dans les colonnes du Financial Times que son IA a eu la main (ou plutôt le code) beaucoup trop lourde, au point que le nombre de contenus supprimés de la plateforme a été multiplié par deux dans l’intervalle (soit 11 millions de vidéos supprimées entre les mois d’avril et juin). Sur ces millions de contenus jugés indésirables, 320 000 ont fait l’objet de réclamations, soit là encore deux fois plus de réclamations qu’en temps habituel.

L’assouplissement des mesures de confinement – malgré la virulence de la pandémie aux Etats-Unis – a heureusement permis à YouTube de rapeller des modérateurs humains, des modérateurs qui devraient apporter un peu de nuance et d’intelligence dans les procédures de censure de la plateforme. YouTube ne compte pas abandonner l’IA pour autant : les logiciels automatisés permettent d’effectuer des millions de contrôles en un temps record, un atout absolument essentiel pour l’immense volume de données traité quotidiennement par YouTube.