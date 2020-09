The Dark Crystal: Age of Resistance : Netflix annule la seconde saison de la série… juste après un Emmy Award

Voilà qui ne va pas éteindre la polémique. Ceux qui estiment (de plus en plus nombreux) que Netflix est obnubilé par les courbes d’audience sans aucune considération pour la qualité des contenus diffusés seront sans doute confortés dans leur analyse : Netflix vient en effet d’annuler la seconde saison du superbe The Dark Crystal: Age of Resistance (préquelle du film de Jim Henson)… quelques heures seulement après que la série ait remporté l’Emmy Award du Meilleur programme pour les enfants (votre serviteur peut certifier que cette série à la tonalité dramatique plait aussi beaucoup aux adultes) !

We are honored to announce The Dark Crystal: Age of Resistance has won the Emmy Award for Outstanding Children’s Program! Congrats to all of the incredibly talented artists who brought this fantastic world to life and made the series a reality! Thra rejoices! pic.twitter.com/QhrN3nt9gi — The Dark Crystal (@darkcrystal) September 20, 2020

On ne pouvait pas imaginer pire timing, d’autant plus que la grande majorité des commentaires – sous le tweet annonçant l’Emmy Award – réclament à grands cris une seconde saison ! Scénario travaillé, effets spéciaux et marionnettes au top, casting trois étoiles (Nathalie Emmanuel, Gugu Mbatha-Raw, Shazad Latif), la série The Dark Crystal: Age of Resistance avait pourtant tous les atouts d’un programme au long cours. Las, les impératifs économiques l’auront emporté une fois de plus sur les logiques éditoriales.