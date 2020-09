Google abandonne le Pixelbook et met en avant le Pixelbook Go

C’est fini pour le Pixelbook, cet ordinateur portable qui a la faculté de se transformer en tablette. Il a vu le jour en 2017 et Google annonce aujourd’hui qu’il a décidé d’y mettre un terme.

Dans une déclaration à The Verge, Google indique :

Nous sommes fiers du succès de Pixelbook, qui continuera à recevoir les dernières versions de Chrome OS selon nos règles de mise à jour automatique. Alors que le Pixelbook est en rupture de stock sur le Google Store, le Pixelbook Go, qui propose des éléments similaires à haute performance dans un format familier, est disponible à partir de 649 dollars.

Effectivement, Google ne propose plus à la vente le tout premier Pixelbook. Il n’est plus en stock et Google n’a pas l’intention d’en avoir à nouveau, d’où la redirection vers le Pixelbook Go.

Comme le Pixelbook a maintenant trois ans, son abandon n’est pas vraiment une surprise. Cela étant dit, le Pixelbook était le seul Chromebook de Google avec un design deux-en-un. Bien que Google organise une conférence le 30 septembre pour de nouveaux produits, il ne semble pas qu’un successeur du Pixelbook sera lancé à cette occasion. L’événement sera principalement axé sur le Pixel 5, le Pixel 4a 5G, un nouveau Chromecast et une nouvelle enceinte connectée.