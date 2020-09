Streaming : Salto veut devenir « la plus grande plateforme de fictions françaises »

Salto prépare son lancement et se dévoile un peu plus. La plateforme de streaming créée par TF1, France Télévisions et M6 a pour ambition de devenir « la plus grande plateforme de fictions françaises ».

Cette envie a été formulée par Thomas Crosson, le directeur des contenus de Salto lors d’une présentation au festival de fiction de La Rochelle (qui a été délocalisé à Paris cette année au vu de la crise sanitaire). Il a aussi annoncé que Salto n’aura pas de création originale au lancement.

« On n’a pas nécessairement de création originale à annoncer tout de suite mais on a acheté plusieurs milliers d’heures de fictions françaises », assure Thomas Crosson. Salto diffusera notamment quelques jours avant leur passage à l’antenne tous les feuilletons quotidiens de TF1, France Télévisions et M6. Parmi les contenus inédits en avant-première, il y a la série suisse Double Vie, le documentaire français Egoïste, la série américaine Evil et la série australienne The Secret She Keeps. Ils étaient dix, la nouvelle série de M6 adaptée du roman d’Agatha Christie, sera aussi disponible en avant-première sur Salto à son lancement.

Salto veut « donner une nouvelle exposition à l’ensemble de la création, depuis la série Un village français en passant par le documentaire Apocalypse, ou des séries encore à l’antenne comme Alex Hugo ou Munch, et des mini-séries comme La Faute », a développé Thomas Crosson. La plateforme diffusera aussi « des incontournables de la télévision étrangère et des grandes séries » comme la série britannique Downtown Abbey, la série suisse Quartier des banques et C’est comme ça que je t’aime, une création québécoise.

La plateforme de streaming dit par ailleurs vouloir viser « les déserteurs de la télévision » (comme les jeunes), en plus des téléspectateurs traditionnels. « On souhaite pouvoir leur faire redécouvrir des programmes qu’ils ont boudés », comme Grey’s Anatomy et la série française Nina, explique le dirigeant.

Un lancement à l’automne est toujours prévu pour Salto. Il sera intéressant de voir comment les Français vont répondre à cette offre en comparaison avec Netflix, Disney+ ou encore Amazon Prime Video, bien que Salto ne boxe pas réellement dans la même catégorie.