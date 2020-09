Précommandes PS5 : Sony s’excuse du bordel et promet plus de stock

Sony le reconnaît : la situation autour des précommandes de la PlayStation 5 a été mal gérée. Elles ont été lancées immédiatement après l’annonce du prix et de la date de sortie de la console sans détails sur le sujet, comme le nom des boutiques partenaires. Sony s’excuse à ce sujet.

« Soyons honnêtes : les précommandes de PS5 auraient pu être beaucoup plus fluides. Nous nous en excusons sincèrement », a indiqué le compte Twitter de PlayStation. « Au cours des prochains jours, nous proposerons davantage de PS5 à précommander — les boutiques vous donneront plus de détails. Et davantage de PS5 seront disponibles d’ici la fin de l’année », ajoute le groupe.

Let’s be honest: PS5 preorders could have been a lot smoother. We truly apologize for that.

Over the next few days, we will release more PS5 consoles for preorder – retailers will share more details.

And more PS5s will be available through the end of the year. pic.twitter.com/h1TaGsGBun

— PlayStation (@PlayStation) September 19, 2020