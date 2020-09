Le téléchargement de TikTok et WeChat interdit aux États-Unis dès le 20 septembre

C’est maintenant tranché : il sera interdit de télécharger les applications TikTok et WeChat aux États-Unis à partir du 20 septembre. La décision a été annoncée aujourd’hui par le département du Commerce des États‑Unis.

« Les mesures prises aujourd’hui prouvent une fois de plus que le président Trump fera tout ce qui est en son pouvoir pour garantir notre sécurité nationale et protéger les Américains contre les menaces du parti communiste chinois », déclare Wilbur Ross, le Secrétaire au Commerce des États-Unis. « Sur instruction du président, nous avons pris des mesures importantes pour lutter contre la collecte malveillante par la Chine de données personnelles de citoyens américains, tout en promouvant nos valeurs nationales, les normes démocratiques fondées sur des règles et l’application agressive des lois et règlements américains », ajoute le Secrétaire.

Cela fait plusieurs mois que l’administration Trump accuse TikTok, qui appartient au groupe chinois ByteDance, de siphonner les données des utilisateurs pour les fournir au gouvernement chinois. TikTok a toujours démenti.

Cette annonce du département du Commerce des États‑Unis peut étonner en tout cas, étant donné qu’un accord avec Oracle pour que TikTok reste tel quel aux États-Unis était sur le point d’être signé. Pour rappel, Donald Trump avait exigé qu’un rachat ou accord soit signé avec une entreprise américaine pour que TikTok reste en place.

Apple et Google devront donc retirer de l’App Store et du Play Store aux États-Unis les applications TikTok et WeChat ce dimanche. Qu’en est-il des utilisateurs qui ont déjà téléchargé les applications ? Elles devraient normalement continuer à fonctionner.