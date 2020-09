TikTok et Oracle : un accord est sur le point d’être signé, selon Donald Trump

TikTok semble sur le point d’être sauvé par Oracle. Selon Donald Trump, le groupe américain et ByteDance, le groupe chinois qui détient TikTok, vont signer un accord.

« J’ai entendu dire qu’ils sont très proches d’un accord. Et nous examinerons l’accord autour de TikTok avec Larry Ellison et Oracle », a déclaré le président américain à la Maison Blanche devant des journalistes. Pour information, Larry Ellison est le cofondateur et président d’Oracle.

Dans la nuit de dimanche à lundi, Microsoft, qui était intéressé pour racheter la branche américaine de TikTok, a fait savoir que ByteDance a rejeté son offre. Dans la foulée, le Wall Street Journal a annoncé qu’Oracle, autre candidat intéressé par TikTok, était bien parti pour être choisi par ByteDance. Le groupe ne va pas racheter TikTok, mais sera un « partenaire technologique de confiance ».

Selon CNBC, cet accord devrait être signé mardi prochain. Le partenariat, une fois signé, devra être validé par le comité Cfius, qui passe en revue les investissements étrangers aux États-Unis.

De son côté, le Financial Times affirme que les États-Unis vont accueillir le nouveau siège des opérations globales de TikTok et qu’Oracle va devenir actionnaire minoritaire de la plateforme. ByteDance resterait actionnaire majoritaire du réseau social qui se veut extrêmement populaire chez les jeunes.