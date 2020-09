[Coup de gueule] PS5 : la communication part en vrille (prix, cross-gen, rétrocompatibilité, update Next-Gen)

Souvenez-vous : juste après le Xbox Game Showcase de juillet, l’énorme ratage de Halo Infinite, suivi quelques semaines plus tard de l’annonce de son report en 2021, semblait ouvrir un boulevard à Sony. Malgré des efforts bien visibles, Xbox semblait donc incapable de maitriser sa communication sur la durée, patinant dans la semoule au moment le plus crucial. Sony profitait de la débâcle pour rapeller sa stratégie et tacler Xbox au passage : « Nous croyons aux générations » répétait alors en boucle Jim Ryan, laissant ainsi entendre qu’Halo Infinite représentait l’échec total du cross-gen.

Le géant japonais vantait alors la « rupture » de génération, une rupture devant aboutir à des exclusivités totales au game design novateur s’appuyant au maximum sur les spécificités de la PS5. Le cross-gen et les sorties simultanées Series X-PC illustraient donc le choix inverse, un mauvais choix à en croire Sony, mais aussi les influenceurs, testeurs et autres « tutubeurs » d’opinion (souvent très pro-Sony en France). Cette communication axée sur la « rupture » technologique et sur une next gen vraiment next gen (à contrario de « vous savez qui… ») a été martelée pendant des mois, de la présentation du SSD magique « tellement incroyable qu’il peut compenser les 2 Tflops d’avance de la Series X », en passant bien sûr par des exclusivités annoncées sans aucune concession.

Mais ça, c’était avant la dernière conférence PS5, une conf solide durant laquelle de nombreux jeux ont été présentés (Final Fantasy XVI, Souls, Spider-Man Morales, GoW Ragnarock, etc.). Une nouvelle fois, YouTube et les réseaux sociaux chaviraient de bonheur suite l’avalanche de titres présentés. Le K.O technique ne semblait plus très loin pour Xbox, alors même que ce dernier venait pourtant d’annoncer le rajout d’EA Play dans le Game Pass Ultimate et une offre All Access particulièrement alléchante. Et puis coup sur coup, dans la foulée de la conf, une publication sur le blog PlayStation américain et plusieurs prises de parole du CEO Jim Ryan ont littéralement mis le feu aux poudres.

Ainsi, sur sa page de blog, Sony affirme noir sur blanc que trois des premiers titres PS5 de ses studios first party, soit Spider-Man Miles Morales, Sackboy A Big Adventure et Horizon Forbidden West, seront aussi disponibles sur PS4 ! La surprise est totale, mais pas vraiment dans le bon sens du mot surprise : certes, les joueurs PS4 pas pressés de passer à la next-gen seront certainement ravis d’apprendre que le AAA PS4 ne s’arrêtera pas avec TLoU2, mais les joueurs qui désiraient profiter de titres tirant parti de game design que « seule la PS5 peut offrir » comprennent d’un coup d’un seul que le discours de ces derniers mois tenait finalement du pur « bullshit » marketing. Pire encore, alors que le fail de Halo Infinite avait été suivi des excuses de Phil Spencer, la révélation du cross-gen sur PS5 n’a pas empêché Jim Ryan de surenchérir sur le mantra « nous croyons aux générations », dans une forme d’aveuglement marketing rarement vu dans l’industrie du JV. A l’aspect peu glorieux de cette annonce (glissée sous le tapis) se rajoutait la morgue d’un argument spécieux de type « même quand nous faisons ce que nous critiquons chez le concurrent, ce n’est pas la même chose au final ». What ?

Aussi sur PS4

Et que dire aussi de l’imbroglio sur les exclusivités temporaires, masquées très maladroitement par Sony. Final Fantasy XVI sortira donc aussi sur PC, et la même info a été affichée un temps pour Demon’s Souls (démenti par Sony, mais peut-on leur faire confiance ?). Pire, les fameux « petits caractères » indiquaient que ces jeux sortiraient sur d’autres plateformes (Xbox Series X?), mais ils ont été retirés depuis. Là encore, les tacles appuyés visant les sorties simultanées Series X/PC semblent aujourd’hui assez dérisoires. Incidemment, on se rend compte aussi que Sony préfère masquer aux joueurs des informations capitales (pouvant influer sur leur acte d’achat) afin de donner l’illusion que la PS5 dispose d’exclusivités… qui n’en sont pas vraiment. Quant aux éditeurs qui jouent le « jeu » de ce silence (sans doute sous NDA), ce n’est franchement pas plus glorieux. Pas glop.

« For the Payeurs »

Pour ne rien arranger, la même page de blog PlayStation a aussi dévoilé les tarifs des jeux du line-up, et l’on constate que le superbe remaster de Demon’s Souls, Destruction All Stars ainsi que Spider-Man Miles Morales Ultimate Edition (avec le remaster du premier jeu dedans) seront proposés tous les trois au tarif de 80 euros ! Sony confirmera même un peu plus tard que TOUS ses jeux first party seront désormais vendus à 80 euros. La pilule est d’autant plus difficile à avaler qu’en face, il sera possible de repartir avec une Series X sous le bras et un abonnement au Game Pass Ultimate pour 33 euros/mois pendant deux ans (ce qui au passage revient moins cher, de 20 euros, aux coût net de la Series X et du Game Pass Ultimate sur 24 mois). Quand on songe au contenu du Game Pass Ultimate (150 jeux, xCloud, EA Play d’ici quelques semaines, Xbox Live Gold avec deux jeux offerts chaque mois), et sachant que les titres first party de la Series X intègreront le Game Pass dès leur lancement (contre 80 euros le jeu PS5 first party), ce n’est clairement pas l’atout « prix » qui permettra à Sony de remporter la prochaine guerre des consoles.

Jim Ryan, CEO de Sony

Et ce n’est pas fini, car depuis quelques heures, en roue libre, Jim Ryan enchaine les mauvaises nouvelles avec toujours le même sourire satisfait : non, il n’y aura jamais d’équivalent du Game Pass sur PlayStation, et il n’y aura pas non plus de rétrocompatibilité PS5 pour les titres PS1, PS2 et PS3. Cerise sur le pixel mort, de nouvelles rumeurs laissent entendre que les versions PS4 des jeux PS5 first party ne recevront pas de mises à jour next-gen gratuites (pas d’équivalent du Smart Delivery) et que ceux qui ont acheté le Spider-Man de la PS4 ne bénéficieront pas de la mise à jour next-gen remastérisée s’ils passent sur PS5 (en d’autres termes, il faudra tout racheter). Preuve sans doute qu’une ligne rouge a été franchie, cette avalanche d’infos négatives a même poussé plusieurs Youtubeurs spécialisés JV à se lever en pleine nuit afin de réaliser des vidéos de réactions dans lesquelles le sentiment de colère est palpable. Sony semble bel et bien avoir « pris la confiance » comme disent les djeuns… un peu trop peut-être ?