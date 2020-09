Sony l’assure : le stock de PS5 au lancement sera supérieur à celui de la PS4

Sony enchaîne avec les annonces autour de la PlayStation 5. Le prix et la date de sortie ont été dévoilés hier soir : 399,99€ pour la PS5 Digital Edition et 499,99€ pour la PS5, avec une sortie le 19 novembre. Aujourd’hui, Jim Ryan, le patron de Sony Interactive Entertainment, évoque le cas du stock.

À chaque lancement des nouvelles consoles, le stock est limité. Mais cette fois, Jim Ryan assure à Yahoo Japon que Sony fait le nécessaire pour que le stock de PlayStation 5 soit supérieur à celui de la PlayStation 4 quand elle a été commercialisée à la fin de 2013. Il admet toutefois qu’il est difficile de connaître exactement la demande au vu de la situation avec la crise sanitaire.

Le dirigeant a également touché deux mots sur le prix de la PlayStation 5. De récentes rumeurs ont assuré que Sony était un peu paniqué après l’annonce du prix de la Xbox Series S (299,99€) et de la Xbox Series X (499,99€), et aurait par conséquent décidé de modifier ses tarifs pour être compétitif. Jim Ryan affirme que les prix pour les PlayStation 5 et PlayStation 5 Digital Edition ont été décidés au début de l’année. « Nous voulions augmenter le nombre d’utilisateurs en proposant le meilleur prix possible », a-t-il dit.

Concernant la Xbox Series S à 299,99€, Jim Ryan dit que l’histoire a montré que les consoles moins puissantes avec des prix inférieurs ne plaisent pas toujours aux joueurs. Il pense que la PlayStation 5 Digital Edition à 399,99€ (qui est aussi puissante que la PlayStation à 499,99€) connaîtra donc un succès, malgré les 100€ de plus que la Xbox Series S.