Synchronic : Anthony Mackie et Jamie Dornan manipulent le temps (trailer)

Synchronic est le nouveau film des réalisateurs Justin Benson et Aaron Moorhead (The Endless), et c’est peu dire que ce dernier métrage a de gros airs d’ovni filmique. Anthony Mackie et Jamie Dornan jouent ici le rôle de deux ambulanciers des urgences qui doivent intervenir sur des scènes d’accident étranges ayant un rapport avec toute nouvelle drogue non référencée. Les deux compères se décident à tester cette une drogue d’un tout nouveau genre, et découvrent que cette dernière permet de manipuler le réel… voire le temps ! Le scénario est certes barré, mais le trailer est emballant : la mise en scène est soignée, la photographie particulièrement léchée, et les deux acteurs en tête d’affiche semblent totalement investis dans leur rôle. Synchronic sortira en salles le 23 octobre prochain aux Etats-Unis, mais aucune date de sortie n’a encore été confirmée pour l’Europe (bien malheureusement…).