Voitures électriques : le marché explose (enfin) en France

Le marché de la voiture électrique est en phase de croissance accélérée en France, une situation qui est largement une surprise au vu de l’état de ce marché il y a encore deux ans. Il est même autorisé de parler d’explosion de la demande : sur un an, les immatriculations de véhicules électriques ont bondi de 198% en France selon l’Avere France (+218% en comptant les hybrides), ce qui place d’ailleurs notre pays en tête des immatriculations au niveau européen, juste devant l’Allemagne (voir ci-dessous) ! Cette forte croissance du véhicule électrique est d’autant plus notable que le marché automobile dans son ensemble continue de piquer du nez en France (-20% sur le mois d’août).

Les ventes par modèles affichent elles aussi des taux de croissance impressionnants : +121% pour la Renault Zoe, le véhicule électrique le plus vendu dans l’hexagone, +533% pour la Hyundai Kona, +557% pour la Kia E-Niro ! La mise en place du bonus écologique a sans doute joué un grand rôle dans ces bons chiffres. En revanche, la Tesla Model 3 fait triste mine (-20%), et c’est encore pire à l’échelle européenne : entre juillet 2019 et juillet 2020, les ventes de Tesla Model 3 se sont écoulées de 94 % si l’on en croit es chiffres de SeekingAlpha.