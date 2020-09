PS5 : le prix de certains jeux est fixé à 80 euros

Sony n’a pas seulement communiqué le prix et la date de sortie de sa PlayStation 5. Le groupe a également donné des informations sur les tarifs des jeux et ça pique : cela montera jusqu’à 79,99 euros.

Les jeux sur PlayStation 3 coûtaient 59,99€. C’est monté à 69,99€ avec la PlayStation 4 et voilà maintenant 79,99 euros avec la PlayStation 5. Il y a au moins un positif (s’il faut en trouver un) : tous les titres ne seront pas à ce tarif.

Voici les jeux SIE Worldwide Studios disponibles au lancement de la PlayStation 5 le 19 novembre prochain :

Astro’s Playroom – préinstallé sur la PS5

Demon’s Souls – 79,99€

Destruction All Stars – 79,99€

Marvel’s Spider-Man: Miles Morales – 59,99€

Marvel’s Spider-Man: Mile Morales Ultimate Edition – 79,99€

Sackboy A Big Adventure – 69,99€

Certains éditeurs tiers n’ont pas attendu l’annonce de Sony pour augmenter les prix. En juillet, 2K Games a présenté son jeu de basket NBA 2K21 et a annoncé un prix de 74,99€ pour la version PlayStation 5 et Xbox Series X. La version sur PlayStation 4 et Xbox One est proposée pour 69,99€.

Ceux qui achèteront la PlayStation 5 Digital Edition vont donc payer les jeux jusqu’à 79,99€ sur le PlayStation Store. Ceux qui auront la PlayStation 5 avec le lecteur de disque pourront espérer avoir des prix inférieurs chez Amazon, la Fnac et d’autres revendeurs (ou sur le marché de l’occasion).