Waze s’améliore : voies de circulation, Google Assistant en français et plus

Waze détaille une mise à jour significative de son application. Les annonces ont été faites aujourd’hui à l’occasion d’une conférence en ligne. Le GPS disponible sur smartphone gagne quelques nouveautés sympathiques.

Les voies de circulation vont apparaître pendant un itinéraire. C’est fort pratique quand on se trouve sur une route avec plusieurs voies et qu’on ne sait pas exactement sur laquelle il faut se mettre. Waze va maintenant informer les conducteurs en temps réel. C’est déjà possible sur Google Maps et Apple Plans.

Waze va aussi en profiter pour revoir sa page d’accueil. Les utilisateurs n’auront plus une carte qui occupe tout l’écran au lancement de l’application. Un découpage va être fait : la partie supérieure va afficher la carte et la partie supérieure va être dédiée aux suggestions et à la recherche. Naturellement, la carte occupe toute la surface de l’écran quand un itinéraire est lancé. Pour ce qui est des suggestions, elles seront personnalisées pour chaque utilisateur selon les trajets du quotidien et les recherches effectuées régulièrement.

En outre, Waze va intégrer Google Assistant en français. Il sera ainsi possible de signaler un accident ou autre chose avec la voix, plutôt que regarder et toucher son smartphone en conduisant. Il est aussi question de l’intégration d’Amazon Music.

Le GPS va également afficher de nouvelles icônes pour trouver rapidement une station-service, un parking ou d’autres lieux. Enfin, il n’est toujours pas question du service de covoiturage Carpool en France.