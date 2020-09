AMD dévoile le design de référence de ses prochains GPU RX 6000

A quelques semaines d’une conférence qui doit lever le voile sur ses prochaines générations de CPU et GPU, AMD tease l’évènement avec un rendu du design de référence des cartes RX 6000. Ce nouveau GPU, qui semble largement aussi massif que le RTX 3080/3090 de Nvidia, dispose de trois énormes ventilateurs (contre deux pour la RTX 3080) et d’un connecteur d’alimentation à 8 Pins (contre 12 pour la RTX 3080). Pour le reste, on en sait peu, hormis bien sûr que cette famille de carte sera gravée en 7nm et tournera sous architecture RDNA2 (la même que celle des GPU des consoles PS5 et Xbox Series X). Les rumeurs laissent entendre que les performances par watt pourraient augmenter de 50% par rapport à la génération précédente (ce qui placerait les RX 6000 pas très loin des perfs des Nvidia RTX 30XX). Les cartes de la série RX 6000 (ainsi que les CPU) seront dévoilées lors de l’évènement AMD du 28 octobre.