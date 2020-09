Cluvens IW-SK : un set-up gaming « Transformers »… en forme de scorpion !

Le Cluvens IW-SK va bien au delà de la « traditionnelle » chaise de gaming. On pourrait même parler dans ce cas de cockpit, le joueur étant littéralement enchâssé dans un habitacle semblable à un énorme scorpion métallique ! Le fabriquant affirme que la bête, « d’une simple pression sur un bouton se transforme en tout ce dont vous avez besoin ». Ce set-up de rêve peut embarquer un moniteur ultra wide de 49 pouces, ou trois moniteurs courbes de 27 pouces (ports HDMI/DP). Plus fort encore, le Cluvens IW-SK fait aussi office de siège de massage… chauffant ! L’ensemble (sans moniteur) pèse 120 kilos et mesure plus de 2 mètres de haut pour presqu’autant de large (si on compte les pattes métalliques), ce qui signifie qu’il faudra pratiquement une pièce dédiée pour en profiter pleinement. Le prix de l’engin n’est pas aussi élevé qu’on pourrait le craindre : le Cluvens IW-SK est déjà proposé à la vente sur le site AliBaBa au tarif de 2000 dollars, mais il faudra rajouter 1000 dollars environ pour la livraison en dehors de la Chine.

Voilà qui sera parfait avec un moniteur Odyssey G9 de Samsung et un PC sous carte Nvidia RTX 3090