Arm bientôt vendu à Nvidia pour 40 milliards de dollars

Les discussions entre SoftBank et Nvidia au sujet de la vente d’Arm ont bien avancé, au point qu’un accord est sur le point d’être trouvé et signé. Selon le Wall Street Journal, Nvidia s’apprête à racheter Arm pour 40 milliards de dollars.

Cet accord pourrait être signé la semaine prochaine et serait composé de cash et d’actions. Pour rappel, SoftBank a racheté Arm en 2016 pour 31 milliards de dollars.

S’il est adopté, cet accord sera l’un des plus importants jamais conclus dans le secteur des puces et fera probablement l’objet d’un examen réglementaire approfondi. SoftBank et Nvidia sont en pourparlers exclusifs depuis des semaines maintenant.

Arm ne dit pas grand-chose au grand public, et pourtant il est très important. Apple, Samsung, Qualcomm et plein d’autres groupes technologiques utilisent les designs des processeurs Arm pour leurs propres puces. Autant dire que cela concerne tous les smartphones et plus même. Pour sa part, Nvidia est notamment connu pour ses cartes graphiques utilisées dans les ordinateurs.

Il sera en tout cas intéressant de voir si un tel rachat va être approuvé par les autorités compétentes. Arm a beaucoup de clients et Nvidia va par conséquent les récupérer. Y aura-t-il des conflits avec certains ? Tout le monde n’est peut-être pas ravi de voir Arm être laissé à un groupe comme Nvidia.